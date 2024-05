França investe em tecnologia buscando liderança em IA

Em meados do passado, a França publicou uma estratégia nacional de IA com 500 milhões de euros a serem investidos na criação de polos de IA até 2030. Alguns meses depois, em dezembro, a startup parisiense Mistral AI entrou para a liga dos campeões de IA ao se tornar o chamado unicórnio do setor – empresas avaliadas em mais de 1 bilhão de dólares.

Bem atrás de EUA e China

Noah Greene, do Projeto de Segurança e Estabilidade de IA do think tank Center for a New American Security (CNAS), com sede em Washington, diz que o governo francês deu um passo importante ao decidir se tornar um campeão de IA, mas lembra que transformar essa ambição em realidade pode ser uma luta árdua.

Com os Estados Unidos sendo claramente o líder do mercado de IA e a China em segundo lugar, à frente do Reino Unido, o atraso dos líderes da UE, França e Alemanha, não se deve apenas a fatores tecnológicos, segundo o especialista. "Os EUA estão no topo desse jogo há tanto tempo que os investidores preferem colocar seu dinheiro aqui, pois sabem que o talento institucional e a infraestrutura já existem", ressalta, em entrevista à DW.

Ele pondera que a França, por sua vez, tem um "código trabalhista muito complexo, e as grandes empresas de tecnologia dos EUA, como a Google, têm tido dificuldades para se adaptar a essas leis".

"Excelentes pesquisadores de IA"