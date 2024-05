Salmiak: nasce uma nova raça de gatos? - Gatos naturais da Finlândia lembram um tipo de confeito salgado nórdico, com sua pelagem cambiante do preto para o branco. Embora não constem dos registros de pedigree, salmiaks já conquistaram muitos corações humanos.Um grupo de pesquisadores da Finlândia estudou uma nova variedade de gatos com uma coloração peculiar: cada pelo de seu "smoking" muda gradualmente do preto para o branco, da base para a ponta.

Essa pelagem inspirou o apelido "salmiak", em referência aos confeitos de alcaçuz salgado aromatizados com amoníaco, muito apreciados desde os países nórdicos até o Benelux (Bélgica, Holanda, Luxemburgo), passando pela Alemanha, onde se chamam "salzlakritz".

Um estudo publicado pela revista Animal Genetics sugere tratar-se de uma mutação genética inédita. O primeiro avistamento do fenótipo salmiak foi em 2007: no centro da Finlândia, os residentes começaram a notar os felinos que, além da pelagem inusual, costumam ter caudas brancas ou quase brancas e olhos amarelos ou verdes.