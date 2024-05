Alemanha registra recorde de estrangeiros naturalizados

No ano passado, os sírios somaram mais de um terço das naturalizações (38%), que aumentaram 56% em comparação ao ano anterior, chegando a cerca de 75.500. Em 2022, essa parcela já havia mais do que dobrado em relação a 2021, ano em que já havia aumentado em sete vezes.

O relatório do Destatis afirma que o alto número de naturalizações de sírios é associado à alta migração de requerentes de asilo daquele país entre 2014 e 2016, que conseguiram preencher os pré-requisitos para a naturalização, incluindo aprendizado do idioma e o cumprimento do tempo mínimo de residência no país exigido para dar entrada com o pedido de obtenção da cidadania. O grande fluxo de refugiados sírios para a Europa se deu em razão da guerra civil no país árabe.

Pessoas de origem turca, ao lado dos iraquianos, formam o segundo maior grupo, com 10.700 novas naturalizações. Contudo, os turcos naturalizados no ano passado somavam 3.500, ou seja, 25% menos do que em 2022.

A média de idade dos naturalizados é de 29,5 anos, ou seja, significativamente mais jovem do que a média alemã. Entretanto a proporção de 45% de mulheres naturalizadas é menor do que a população feminina do país.

Ucranianos e israelenses

As naturalizações de ucranianos aumentaram 6%, chegando a 5.900 pessoas em 2023. Entre 2021 e 2022, após o início da invasão russa da Ucrânia, o número de cidadãos daquele país na Alemanha quase triplicou – de 1.900 em 2021, para 5.600 em 2022. Em 2023, a naturalização de ucranianos correspondeu a 3% do total.