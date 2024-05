Crise climática afeta polos de moda brasileiros - Mudanças climáticas que deixam os termômetros mais altos por longos períodos já afetam a economia local de centros de produção de roupas de MG e SP que tradicionalmente se apoiam nas coleções de inverno.Demorou, mas finalmente a primeira onda de frio do outono no Sudeste do Brasil chegou no último final de semana. A morosidade das baixas temperaturas e a permanência prolongada do calor, contudo, já afetam a economia local de regiões que tradicionalmente se apoiam no frio. Conhecida por abrigar grande parte da produção de roupas de lã e tricô destinada aos grandes centros, o circuito das Malhas, localizado no sul de Minas Gerais e norte de São Paulo, já sofre com as mudanças climáticas que deixam os termômetros mais altos por longos períodos.

"O calor faz com que a gente sinta, sim, uma queda nas vendas. Precisamos do frio. Mesmo fabricando artigos mais leves, de meia estação, o pessoal fica com medo de investir e começa a esperar esfriar mesmo para comprar”, diz Maria Conceição, 57, fabricante de malhas na região.

O mês de abril de 2024 foi o quinto mais quente já registrado na história de Minas Gerais, enquanto em São Paulo foi o sexto. Em maio de 2024, a atuação de uma onda de calor nos primeiros quinze dias do mês, que favoreceu a ocorrência de temperaturas elevadas, fez com que a média do ar ficasse em torno de 4,2ºC acima da média histórica na região, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).