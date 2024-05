Desmatamento total cai 11,6% no Brasil em 2023 - Apesar de grande redução na Amazônia, devastação no Cerrado aumentou e bioma lidera agora ranking do desmatamento.Em 2023, o desmatamento no Brasil caiu. Na conta que considera todos os biomas nacionais – Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa e Pantanal – a redução foi de 11,6%. O cálculo faz parte do Relatório Anual do Desmatamento no Brasil (RAD), lançado nesta terça-feira (28/05) pelo Mapbiomas.

Isso não significa que o cenário seja positivo em todo o país. Enquanto o corte da Floresta Amazônica despencou 62,2% no ano passado, o do Cerrado disparou e, pela primeira vez, liderou o ranking da destruição. Foram 11,1 mil quilômetros quadrados perdidos deste bioma, o que representa 61% do total.

Desde que o RAD começou a ser compilado, em 2019, é a primeira vez que o desmatamento da vegetação nativa teve uma reversão de tendência, destaca Tasso Azevedo, coordenador da iniciativa. Mas a velocidade da destruição do Cerrado observada no ano passado preocupa.