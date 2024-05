Governo recomenda gravação ininterrupta em câmeras de policiais

A portaria destaca como preferencial o modelo de filmagem contínua, em que não cabe ao policial a decisão e a ação de ligar a câmera. Esse protocolo é seguido por 8 dos 10 estados do país que adotam câmeras corporais nos uniformes de policiais militares, de acordo com levantamento do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (NEV-USP).

São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro e Roraima adotam o modelo de filmagem contínua. Em Santa Catarina e no Rio Grande do Norte, a câmera é acionada apenas durante as ocorrências. No Ceará e Espírito Santo as câmeras são usadas apenas pela Polícia Penal, e não pela PM.

Com a publicação de edital para a compra de novas câmeras, feita na semana passada, o governo de São Paulo orientou uma mudança na forma de acionamento desses equipamentos. Deixará de ser contínuo e autônomo e passará a ser feito de forma intencional e manual pelo policial. Ou seja, os policiais poderão escolher o que desejam ou não filmar.

Está sendo proposto também novas funcionalidades nas câmeras da polícia paulista, como leitor de placa de carro, processamento de imagens para identificar objetos e reconhecimento facial.

Entidades dedicadas ao tema da segurança pública criticaram a mudança em São Paulo e apontaram que grande parte do sucesso da política de câmeras corporais se deve ao modelo de gravação ininterrupta.

Desde a implantação dos equipamentos no estado, em 2020, houve uma redução significativa do uso da força por policiais militares. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública identificou queda de 62,7% na letalidade policial entre 2019 e 2022, com maior ênfase nas regiões onde as câmeras foram usadas.