Noruega e Espanha reconhecem Estado palestino - Irlanda deve seguir os dois países na decisão. Governos das três nações europeias veem iniciativa como incentivo para impulsionar uma solução de dois Estados. Israel critica decisão como "recompensa" para o Hamas.A Espanha e a Noruega reconheceram oficialmente um Estado palestino nesta terça-feira (28/05), em uma decisão criticada por Israel como uma "recompensa" para o Hamas, após mais de sete meses da devastadora guerra em Gaza. A Irlanda também deve seguir os países europeus.

Os planos foram revelados na semana passada em um anúncio coordenado pelos primeiros-ministros dos três países, que afirmaram acreditar que a iniciativa tem um forte impacto simbólico e que provavelmente incentivará outras nações a seguirem o exemplo, impulsionando uma solução de dois Estados.

Na Noruega, o reconhecimento já entrou em vigor nas primeiras horas do dia, conforme confirmou o Ministério do Exterior norueguês. Poucas horas depois, a Espanha anunciou a entrada em vigor do reconhecimento oficial espanhol de um Estado palestino, e a Irlanda também prevê que seu reconhecimento entre em vigor nesta terça-feira.