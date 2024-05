Putin promove expurgo entre elite militar da Rússia - Com aval do Kremlin, serviço de inteligência doméstica da Rússia já prendeu cinco membros do alto escalão do Ministério da Defesa, fortalecendo-se em disputa interna por poder e orçamento da guerra.Parte da maior reformulação da liderança militar sob o presidente Vladimir Putin desde a invasão da Ucrânia, em 2022, a prisão recente de cinco altos oficiais do Ministério de Defesa russo na esteira de investigações do Serviço Federal de Segurança (FSB) tem sido interpretada como sinal de uma queda de braço entre a agência de inteligência e os militares, em um momento de disputa pelo orçamento do setor e identificação de responsáveis por falhas na condução da guerra.

O expurgo dos militares acusados de corrupção foi promovido sob a bênção do Kremlin, e é apontado como triunfo do FSB, sucessor da KGB soviética, em conquistar o favoritismo do presidente Vladimir Putin – ele mesmo um ex-agente da KGB. Também vem em um momento de orçamento recorde do setor de defesa, de 6,7% do PIB russo, segundo o próprio governo – algo que não se via desde a era soviética.

A devassa no Ministério da Defesa teve início em 23 de abril, com a prisão inesperada do vice-ministro da pasta Timur Ivanov, por suspeita de propina. Ivanov, afilhado político do então ministro Sergei Shoigu, ocupava o cargo desde 2016 e era responsável por grandes projetos de construção militar, como a reconstrução de Mariupol, cidade ucraniana arrasada pela guerra.