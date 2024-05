Sob intenso bombardeio russo, Kharkiv põe escolas no subsolo

"Uma campainha escolar de verdade", festeja a professora Natalia Schwez, dirigindo-se aos alunos da terceira série, enquanto eles se sentam em suas carteiras. "Dou as boas-vindas a todos vocês na escola subterrânea".

Há 11 crianças na turma, todas vestindo blusas e camisas bordadas. Outras nove assistem online, do exterior. A professora está tão feliz com as aulas presenciais quanto as crianças. Ela viu seus alunos pessoalmente pela última vez em 23 de fevereiro de 2022. "Na manhã seguinte, ouvimos explosões", Schwez se lembra do dia em que a invasão começou. "Alguns fugiram da guerra, outros pensaram que as escolas ficariam abertas, mas todos se perguntaram como as aulas continuariam."

A partir de então, as aulas passaram a ser só pela internet. A Rússia já destruiu mais da metade das escolas da cidade. Por isso, no ano passado, as autoridades locais começaram a instalar salas de aula em estações de metrô para mais de dois mil alunos.

Em 13 de maio, começou a funcionar uma escola subterrânea inteira a uma profundidade de seis metros. Ela tem espaço para quase 900 crianças, que assistem às aulas em dois turnos. A cidade quer criar mais escolas desse tipo em vários bairros.

Infância em meio à guerra

"Minha mãe era criança durante a guerra. Eu nunca imaginaria que minha filha e essas crianças também passariam suas infâncias em meio à guerra. Elas continuam ouvindo frequentemente explosões", diz a professora Natalja Schwez. Sua filha terminou a escola durante a guerra, mas não houve o tradicional baile com vestido de noite e dança.