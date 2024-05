Um milhão de palestinos fugiram de Rafah em 3 semanas, diz ONU

Muitos palestinos reclamam que estão vulneráveis a ataques israelenses onde quer que vão e têm se deslocado para cima e para baixo na Faixa de Gaza nos últimos meses.

A UNRWA disse que a fuga de Rafah vem ocorrendo "sem nenhum lugar seguro para ir e em meio a bombardeios, falta de comida e água, pilhas de lixo e condições de vida inadequadas".

Fuga entre bombas e tanques

Centenas se arriscam nas estradas de Rafah, fugindo da expansão do ataque terrestre de Israel, com mais bombardeios, tanques no centro da cidade e militares posicionados em terrenos mais altos.

"Estamos em pânico e com medo”, disse à agência de notícias AFP Ihab Zorob, de 40 anos, do oeste de Rafah. "Nossos filhos e esposas não param de chorar. Os bombardeios na noite passada e durante toda a manhã foram intensos e severos", afirmou. "Ver as pessoas fugindo nos deixou com mais medo, por isso decidimos procurar abrigo em Al-Mawasi (na costa). Espero que encontremos espaço por lá."

Nesta terça-feira, repórteres da AFP viram pessoas carregando os pertences que podiam enquanto fugiam de Tal al-Sultan, no oeste de Rafah, onde um ataque no domingo que, segundo Israel, tinha como alvo o Hamas, matou 45 pessoas, de acordo com autoridades palestinas.