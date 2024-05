Vaticano pede desculpas por fala homofóbica do papa Francisco

De acordo com o La Repubblica, que cita várias fontes anônimas, o papa teria feito o comentário em tom de brincadeira. O Corriere della Sera relatou que "mais do que constrangimento, a frase foi recebida com algumas risadas incrédulas" e que "ficou evidente que o papa não estava ciente de como essa palavra é ofensiva em italiano".

O papa quis reiterar a posição do Vaticano com uma instrução do Dicastério do Clero que, em 2005, sob Bento 16, e confirmada em 2016 pelo próprio Francisco, de que "a Igreja, com profundo respeito pelas pessoas em questão, não pode admitir ao seminário e às Ordens Sagradas aqueles que praticam a homossexualidade, têm tendências homossexuais profundamente enraizadas ou apoiam a chamada cultura gay".

rc (EFE, AP)