Busca e apreensão no Parlamento Europeu por suspeita de interferência russa - Agentes revistaram escritórios de ex-assistente do eurodeputado Maximilian Krah, do partido alemão de ultradireita AfD. Autoridades apuram se políticos do bloco receberam propina para promover interesses russos.Investigadores franceses e belgas realizaram nesta quarta-feira (29/05) ações de busca e apreensão em escritórios de um funcionário do Parlamento Europeu em Bruxelas e em Estrasburgo, no escopo de uma investigação que apura suspeitas de que políticos da União Europeia teriam recebido propina da Rússia.

O alvo desta quarta é um ex-chefe de gabinete de Maximilian Krah, eurodeputado pelo partido alemão de ultradireita Alternativa para a Alemanha (AfD) e principal candidato da sigla nas eleições europeias, que serão realizadas de 6 a 9 de junho. Atualmente, o suspeito trabalha para o eurodeputado holandês Marcel de Graaff, do partido de direita e anti-imigração Fórum pela Democracia.

"As buscas são parte de um processo por interferência, corrupção passiva e participação em uma organização criminosa e estão relacionadas a indícios de interferência russa", declarou a Procuradoria da Bélgica.