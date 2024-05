Coreia do Norte envia balões com lixo e cocô à Coreia do Sul - Segundo Pyongyang, ação é resposta aos balões lançados regularmente por ativistas do país vizinho, portando críticas a Kim Jong-un, música k-pop, dinheiro e alimentos. Seul diz ter coletado mais de 260 balões.Em uma das mais bizarras provocações dos últimos tempos contra o país vizinho, a Coreia do Norte enviou à Coreia do Sul balões contendo lixo e excrementos – ou "presentes de sinceridade", como foram cunhados por Pyongyang. A chegada do material foi confirmada por Seul nesta quarta-feira (29/05), que classificou o ato como "baixo e perigoso".

As imagens divulgadas pelos militares sul-coreanos mostram balões inflados, com sacolas plásticas amarradas ao redor deles. Outras fotos parecem mostrar lixo espalhado em volta de balões já caídos e uma das sacolas com a inscrição "excrementos".

Até a tarde de quarta-feira, horário local, mais de 260 balões foram detectados por Seul em diversas partes do país. A maioria atingiu o solo, trazendo fezes de animais e detritos.