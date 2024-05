Estranho sinal de rádio vindo da Rússia intriga curiosos desde 1982 - Com transmissão ininterrupta há décadas, estação de rádio de ondas curtas UVB-76 é um mistério que alimenta diversas teorias sobre seu propósito.Faz mais de quarenta anos que o enigmático sinal de rádio UVB-76, também conhecido como The Buzzer (O Zumbidor, em tradução livre), intriga entusiastas e especialistas ao redor do mundo. A estação de ondas curtas, que transmite da Rússia na frequência 4625 kHz, opera quase sem interrupções desde pelo menos 1982. A programação, segundo relatos de diversos veículos, consiste em uma mistura de tons monótonos e zumbidos, ocasionalmente interrompidos por mensagens vocais aparentemente desconexas, como "bote" ou "especialista em agricultura".

Apesar de o sinal ser amplamente conhecido, sua origem e finalidade continuam um mistério, alimentando diversas teorias desde os tempos da Guerra Fria até os dias atuais.

O sinal, que acredita-se que esteja no ar desde a década de 1970, pode ser captado por rádios de aficionados, mas também acompanhado ao vivo pelo YouTube.