Ex-chefe de espionagem deve se tornar novo premiê da Holanda

No seu plano de governo, publicado em 16 de maio, a coligação afirma que pretende instaurar um regime de concessão de refúgio mais rigoroso, com controles fronteiriços mais fortes e regras mais severas para os requerentes de refúgio que chegam â Holanda, o que pode colocar o país em rota de colisão com a União Europeia (UE).

Após meses de limbo político desde as eleições de novembro – o que é reconhecidamente um procedimento normal no país após a maioria das votações nacionais –, Wilders disse na semana passada que esperava que o novo governo estivesse operacional no fim de junho.

