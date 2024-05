Pena de morte no mundo atinge alta recorde em 9 anos, diz AI

No entanto, em alguns outros países foram realizadas ainda mais execuções, "de modo que não houve apenas uma ou duas execuções por país, mas números de execução de dois a três dígitos”, diz Max Meißauer para a DW. O especialista em pena de morte da Anistia Internacional da Alemanha ainda reporta que "em alguns países, as execuções assumiram proporções quase sanguinárias”.

Outro motivo para o aumento: o fim da pandemia de covid-19. "Durante a pandemia, o número de execuções caiu em todo o mundo devido às precauções sanitárias nas prisões”, explica Meißauer. "Também havia menos recursos materiais para a prática, fazendo com que as execuções não fossem mais prioridade. Isso não se aplica mais em 2023.”

Pena capital como meio de opressão

Alguns países também usam a pena de morte como um instrumento político. "As execuções públicas sempre foram um meio de repressão política e dissuasão social”, diz Meißauer. Isso é acentuado no Irã. De acordo com o relatório, as autoridades do país estão usando cada vez mais a pena de morte para amedrontar a população e se consolidarem no poder.

Das execuções, mais de 60% foram realizadas por delitos que não deveriam ser punidos com a pena de morte, de acordo com o direito internacional, incluindo, crimes relacionados a drogas. Houve pelo menos 246 execuções no Irã em 2020, diz Meißauer. "Em nosso relatório atual, houve agora mais de 853 no país. Esses são números que representam quase em crescimento exponencial.”

Em entrevista à DW, Renata Alt, presidente do Comitê de Direitos Humanos, pede que a União Europeia exerça mais pressão sobre o regime dos mulás iranianos. "Infelizmente, os membros da UE nem sempre estão de acordo, caso contrário, a UE já teria colocado a Guarda Revolucionária do Irã em sua lista de terroristas há muito tempo", afirma Alt.