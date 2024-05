Ucrânia pode usar armas francesas em ataques na Rússia

No entanto, os caças modernos vêm com restrições políticas. O primeiro-ministro belga confirmou que os F-16 só podem ser utilizados no espaço aéreo ucraniano e não sobre o território do agressor russo. Zelenski quer se livrar dessa restrição o mais rápido possível, que também se aplica a muitos outros sistemas de armas, como artilharia, foguetes e mísseis de cruzeiro dos estoques ocidentais.

Para os repórteres em Bruxelas, o presidente ucraniano explicou como as tropas russas atacam, a partir da Rússia, a cidade ucraniana de Kharkiv, que é bem próxima da fronteira, matando civis e destruindo a infraestrutura local. Ele ressaltou, no entanto, que o Exército ucraniano não pode revidar, pois prometera não atacar posições russas em território russo. "Não podemos nos defender, e isso é injusto”, disse Zelenski.

Oficiais militares ocidentais em Bruxelas concordaram com ele, sem querer ser citados nominalmente. Eles afirmaram que, do ponto de vista militar, é claramente necessário combater as posições, as rotas de suprimento e as bases aéreas do inimigo em seu próprio território. Caso contrário, segundo eles, não é possível se defender de forma eficaz e muito menos vencer a guerra.

Reviravolta francesa

O presidente francês, Emmanuel Macron, atualmente em visita de Estado à Alemanha, foi surpreendentemente rápido ao responder a solicitação do presidente ucraniano. Em uma coletiva de imprensa com o chanceler alemão Olaf Scholz, em Meseberg, Macron disse que a Ucrânia pode agora usar armas francesas para combater as posições russas próximas à fronteira, mas ponderou que ataques a alvos civis no interior do território russo continuam sendo tabu.

A Alemanha também impôs condições para a entrega de armas à Ucrânia, pois o chanceler Scholz teme que a Rússia possa considerar os membros da Otan ou da UE como participantes da guerra e retaliar. No entanto, o governante alemão negou que tenha proibido a Ucrânia de revidar, afirmando que a Ucrânia pode se defender, desde que cumpra a lei internacional.