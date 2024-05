Como ultradireita se infiltra na cultura da juventude alemã - Ideias extremistas não aparecem mais associadas apenas a homens de cabeça raspada e coturno. Seus slogans agora são entoados em festas, por jovens segurando uma taça de rosé - e, muitas vezes, no TikTok.Foi com uma música alegre que o DJ Gigi d'Agostino conquistou o topo das paradas de sucesso nos anos 2000 com L'amour toujours, um eletropop para dançar e cantar junto que não podia faltar em festas.

Mas uma paródia com letra em alemão, criada sem o consentimento do DJ, integra há cerca de um ano a trilha sonora de uma nova geração de extremistas de direita – para indignação do músico.

As palavras de ordem "fora estrangeiros" e "Alemanha para os alemães" são cantadas com a melodia da música em vídeos no TikTok, em festas de cidades pequenas e em bares da elite – como ocorreu recentemente na ilha de Sylt, no norte da Alemanha.