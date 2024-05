Deslizamentos de terra podem ser evitados?

Em 2020, o Banco Mundial estimou o número médio anual de deslizamentos de terra significativos provocados pela chuva entre 1980 e 2018, por país (gráfico abaixo).

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma que, entre 1998 e 2017, os deslizamentos de terra afetaram cerca de 4,8 milhões de pessoas e causaram mais de 18 mil mortes em todo o mundo.

"As alterações climáticas e o aumento das temperaturas devem provocar mais deslizamentos de terra, especialmente em zonas montanhosas com neve e gelo. À medida que o permafrost [espessa camada de solo congelado] derrete, as encostas rochosas podem tornar-se mais instáveis, dando origem a deslizamento de terra”, informa a organização.

Quatro tipos principais de deslizamento

Os deslizamentos de terra são classificados de acordo com a forma como a terra se desloca em quatro grandes grupos:

quedas, tombamentos,deslizamentos efluxos.