Escócia sai à procura do monstro do lago Ness - Para relembrar os 90 anos da primeira busca em grande escala por Nessie, caçadores de monstros tentam a sorte novamente com a maior procura de todos os tempos, agora com a ajuda da Nasa.No verão de 1934, o barão escocês Sir Edward Mountain reuniu uma equipe de 20 pessoas para descobrir a verdade sobre o monstro do lago Ness. Ele colocou observadores com binóculos e câmeras ao redor do lago que fica nas Terras Altas, as Highlands escocesas, para rastrear a lendária criatura. Há testemunhos que Nessie, como foi apelidado o monstro, tenha sido avistado ao menos 21 vezes. Mas os registros, em forma de fotografias e filmes, não são convincentes. Os resultados foram apresentados à Linnean Society of London, uma organização sem fins lucrativos dedicada ao estudo da história natural. Os associados concluíram que os animais avistados eram muito provavelmente lontras ou até mesmo uma baleia orca.

Maior busca de todos os tempos

Desde o primeiro avistamento, foram feitas mais de 1.156 ocorrências no registro oficial de aparições do monstro do Lago Ness. "No ano passado, deixamos o mundo em polvorosa com uma das maiores buscas por Nessie, com participantes dos Estados Unidos, Canadá, França, Itália, Japão e outros países", diz Paul Nixon, diretor do Centro do Lago Ness. Para marcar o 90º aniversário da primeira busca em grande escala, o centro está organizando uma busca ainda maior, chamada "The Quest” (a busca), que é realizada desta quinta-feira (30/05) até o próximo domingo. O centro está determinado a "descobrir mais sobre o esquivo e misterioso monstro do lago Ness".