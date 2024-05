Jovens alemães mais solitários desde pandemia, diz estudo

O "Barômetro da Solidão" também corrobora a relação apontada por outras pesquisas entre solidão e democracia: pessoas solitárias votam menos e acreditam menos no Estado de direito, na polícia e nos políticos, além de acreditarem com mais frequência em teorias da conspiração. Isso porque, segundo Landes, elas tendem a desconfiar com mais frequência de seu entorno, o que por sua vez leva à erosão da confiança nas instituições democráticas.

Assunto é questão de saúde, mas ainda é tabu

Dados mais atuais só serão divulgados no ano que vem, mas, para a ministra alemã da Família, Lisa Paus, está claro que o assunto é um tabu na sociedade – "talvez a maior doença" no país, segundo a Fundação para Proteção do Paciente, grupo que representa interesses de doentes graves.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a solidão compromete a saúde mental e psíquica, a qualidade de vida e a longevidade das pessoas. Seus efeitos sobre a mortalidade são comparáveis aos de outros fatores de risco amplamente conhecidos pela ciência, como o tabagismo, a obesidade e o sedentarismo.

O governo, agora, quer enfrentar o problema com campanhas de sensibilização e gastos de 70 milhões de euros (R$ 394,8 milhões) até 2027.

