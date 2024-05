"Mega-acordo" saudi-americano pode lançar corrida nuclear? - Pacto anunciado pela imprensa traz tanto promessas quanto ameaças. Por um lado, mais estabilidade entre EUA e Riad, chances de negócios. Por outro, o perigo da proliferação de armas atômicas no Oriente Médio.Diversos veículos de imprensa têm sugerido que a Arábia Saudita estaria prestes a fechar um importante pacto com os Estados Unidos. Foram empregadas expressões bombásticas como "mega-acordo" e "super barganha", porque ele aproximaria ambas as nações de modos significativos, entre os quais um pacto de defesa mútua e cooperação em tecnologias emergentes, como inteligência artificial, e um programa nuclear com fins civis.

Originalmente o pacto estaria estreitamente associado à normalização das relações entre Riad e Tel Aviv. No entanto esse aspecto teve que ser posto de lado, já que os sauditas insistem no reconhecimento, por Israel, de um caminho em direção a um Estado palestino, enquanto os israelenses barram terminantemente tal perspectiva.

No entanto – como noticiaram desde o início de maio o The New York Times, a agência de notícias Reuters e os britânicos Financial Times e The Guardian – ainda é provável que o "mega-acordo" saudi-americano avance: só que sem Israel. Não se conhecem detalhes, mas são conhecidas as ambições de Riad quanto à energia nuclear, por lhe apresentarem uma chance de diversificação em relação ao petróleo.