Ataque a faca faz feridos em ato da ultradireita na Alemanha

A ministra alemã do Interior, Nancy Faeser, levantou a hipótese de se tratar de um ataque islamista e prometeu investigar a fundo o ocorrido. "Se as investigações revelarem motivação islamista, isso será mais uma confirmação do grande perigo que os atos de violência islamistas representam", afirmou, em nota.

Segundo relatos na imprensa alemã, um dos alvos do agressor era o ativista de extrema direita e blogueiro Michael Stürzenberger. Ele iria discursar no evento em Mannheim, organizado pelo grupo Pax Europa, que realiza uma campanha contra o islamismo no país.

Vigiado pelas autoridades

O grupo afirmou em seu portal de internet que vários voluntários ficaram feridos. Stürzenberger teria sofrido ferimentos graves em seu rosto e na perna, e o policial, nas costas e no pescoço. Segundo o tabloide alemão Bild, ele não corre risco de vida. Já o policial, teve de ser submetido a uma cirurgia de emergência.

Stürzenberger, de 59 anos, que se diz um jornalista crítico ao Islã, integrou vários grupos de extrema direita na Alemanha, inclusive o Pegida, que realiza protestos ultradireitistas em cidades no leste do país.

Em seu relatório de 2022, o Departamento de Proteção à Constituição da Baviera – a polícia interna do estado – afirmava que havia claros indícios de que Stürzenberger e o Pax Europa promoviam "esforços anti-Islã relevantes" voltados para a abolição da liberdade religiosa dos muçulmanos.