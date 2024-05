Como a Rússia entrava a transição verde da Noruega no Ártico - No arquipélago norueguês Svalbard, enquanto o plano de Oslo é migrar para as energias renováveis, a companhia russa atuante no local quer intensificar a extração de carvão. Um impasse agravado pela guerra na Ucrânia.A mecânica Mia Slettas, de 24 anos, mora ao norte do Círculo Polar Ártico, na cidade mineradora norueguesa de Longyearbyen, capital do arquipélago Svalbard. Ela nos pega numa picape vermelha e, durante a viagem de 15 minutos, conta que veio para ficar pouco tempo, mas já mora lá há quatro anos, sobretudo por gostar de seu trabalho na mina. No caminho, uma placa de trânsito alerta contra o perigo de ursos polares.

Chegamos à mina Gruve 7, a última mantida pela Noruega em Svalbard. Lá, há meio século se extrai carvão mineral do permafrost, a camada de gelo permanente. "A Mina 7 é especial porque sempre só teve um acesso", explica Slettas. Após uma breve instrução sobre segurança e equipamento, entramos. O caminho até onde o minério é extraído é de sete quilômetros, através de um iceberg: primeiro de picape, depois de carro elétrico e, por fim, a pé.

Em alguns pontos, o túnel tem apenas 1,5 metro de altura, é preciso se agachar. Seja no inverno, seja no verão, a temperatura é sempre abaixo de zero grau centígrado. Hoje, o trabalho de Slettas é reforçar um dos arcos, a fim de distribuir melhor o peso do teto: com uma máquina grande, faz furos no alto, onde enfia longas vergas de metal.