Mutação inédita: cientistas desvendam pelagem 'diferentona' do gato finlandês

Mas o sequenciamento do genoma completo revelou a deleção do gene KIT, essencial para a coloração de diversos animais.

Presença do "padrão salmiak". Em seguida os cientistas analisaram a genética de 180 gatos domésticos e três representantes do novo fenótipo. A constatação foi que os animais com duas cópias da mutação apresentavam o padrão salmiak, enquanto os demais tinham só uma cópia ou nenhuma.

Isso não só confirmou que a mutação genética deve ser responsável pela coloração distintiva, como que ela é recessiva. Ou seja, é necessário que os genitores do gato tenham pelo menos uma cópia dessa mutação para que o filhote desenvolva a característica de salmiak.

Os cientistas sugerem que a nova variante seja designada wsal, abreviatura de "w salmiak".

Variedade de gatos

A pesquisa lançou luz sobre a grande variedade genética das populações de gatos domésticos. Embora ainda não esteja certo de que os salmiaks vão ser reconhecidos oficialmente nos registros de pedigree, eles já conquistaram um lugar no coração de numerosos amantes dos felinos.