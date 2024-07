Faz sentido falar em padrão de beleza da mulher brasileira?

O viés sociológico da questão ainda é maior quando, à luz dos dias atuais, sabe-se que foi tudo invenção de um jornalista – homem e brasileiro – que estava cobrindo o evento. A própria miss afirmou, em sua biografia, que ninguém tirou suas medidas nos Estados Unidos.

Uma análise é que essa ideia tenha sido um golpe para valorizar a autoestima nacional – como explica Rosin, algo na linha "perdemos, mas é porque nossas mulheres têm mais curvas".

A psicóloga Jaqueline Gomes de Jesus, professora na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e no Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), comenta que o jornalismo da época, ao usar a expressão "duas polegadas a mais”, estava reproduzindo "o estereótipo [da mulher brasileira], trazendo uma explicação que o público pudesse compreender, assimilar". "O excesso, entre aspas, tem a ver com um modelo, dialoga com o padrão das magérrimas das passarelas", diz ela.

Indústria da beleza

"A mulher brasileira nunca chega nesse padrão [de magreza] porque não faz parte da constituição dela. Martha Rocha foi criticada por estar fora desse padrão, mas não é um padrão que deriva da nossa sociedade", argumenta a socióloga e cientista política Olivia Cristina Perez, professora na Universidade Federal do Piauí (UFPI). "É dos países colonizadores, que ditam o que é padrão de beleza para o resto do mundo e as mulheres mais diversas tentam se encaixar."

Em outras palavras, uma ditadura da beleza. Perez entende que, no pós-colonialismo, segue havendo uma "relação de dominação" no padrão de beleza por parte dos países europeus e dos Estados Unidos, prevalecendo "a beleza do colonizador" como ideal a ser atingido. "Mulheres loiras e mais magras, com um biotipo bastante diferente do brasileiro", argumenta a pesquisadora.