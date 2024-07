Governo alemão fecha centro islâmico suspeito de elo com o Hezbollah

O Centro Islâmico de Hamburgo foi fundado em 1962, como mais importante representante do Irã no país, ao lado da embaixada. Em novembro de 2022, ele se retirou do Schura, o Conselho das Congregações Islâmicas de Hamburgo, e antes outras entidades islâmicas haviam se distanciado dele. Há anos vozes da sociedade civil vinham apelando para que o IZH fosse investigado.

Segundo a ministra do Interior Nancy Faeser, batidas realizadas em novembro de 2023 contra o IZH e cinco suborganizações teriam "confirmado sérias suspeitas, ao ponto de ordenarmos a proibição hoje".

Ligações com o Hezbollah libanês

Entre outros pontos, o órgão federal alemão teria estabelecido prova de conexões com o Hezbollah. Em 2020, Berlim classificou como terrorista essa organização islamista libanesa, com atividades políticas e paramilitares, interditando todas as suas operações em solo alemão. O Hezbollah é apoiado pelo Irã e tem trocado hostilidades com Israel na fronteira com o Líbano desde o início da guerra contra o Hamas, grupo palestino islamista.

O Ministério do Interior anunciou ainda que a Mesquita Imã Ali, de denominação xiita, conhecida localmente como "Mesquita Azul" – uma das mais antigas do país, administrada pelo IZH – foram revistadas pela polícia.

Quatro outras mesquitas xiitas serão fechadas, e 53 propriedades associadas ao Centro também são alvo de buscas nos estados da Baixa Saxônia, Baviera, Berlim, Bremen, Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental e Renânia do Norte-Vestfália, relatou a pasta.