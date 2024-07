Imigração alemã no RS: "A versão era sempre a do colonizador" - Em "Invisíveis", jornalistas Gilson Camargo e Dominga Menezes abordam a presença de indígenas e negros escravizados nas colônias de imigrantes alemães no Rio Grande do Sul.A chegada dos alemães ao Rio Grande do Sul, há 200 anos, costuma ser narrada como o desbravamento de uma terra vazia por imigrantes que prezavam o trabalho livre. É um mito que está, por exemplo, no hino de São Leopoldo ("Louro imigrante, só a natureza te viu chegar para trabalhar aqui”), como ressalta o historiador Ricardo Charão no prefácio de Invisíveis: o lugar de indígenas e negros na história da imigração alemã (Carta Editora), dos jornalistas Gilson Camargo e Dominga Menezes.

Reunindo dados da historiografia recente, crônicas de época e entrevistas com pesquisadores e ativistas, os jornalistas gaúchos mostram que houve muitos conflitos territoriais dos imigrantes com populações indígenas, sobretudo os kaingang, e que os alemães também escravizavam negros.

Em entrevista à DW, Camargo e Menezes falam do apagamento dessa história e de como isso tem mudado com políticas públicas neste século. Um dos reflexos é o monumento "Diversidade 200 anos", que será instalado em São Leopoldo em 25 de julho, quando se comemora o bicentenário da fundação da cidade, com a chegada de 39 pessoas de fala alemã ao Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul.