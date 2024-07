Kamala critica Trump em primeiro comício de campanha - Em primeiro comício de campanha, vice-presidente contrastou seu histórico com o do rival republicano e caracterizou eleição presidencial como "escolha entre liberdade e o caos"A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, criticou o ex-presidente Donald Trump e pregou que a eleição americana será uma "escolha entre a liberdade e o caos” nesta terça-feira (24/07), em seu primeiro comício após assumir a vaga de candidata do partido democrata à presidência.

"Donald Trump quer fazer nosso país retroceder”, disse Harris a uma multidão no município de Milwaukee, em Wisconsin, um estado considerado chave na eleição de 5 de novembro. "Queremos viver em um país de liberdade, compaixão e estado de direito, ou em um país de caos, medo e ódio?”, afirmou.

A vice-presidente contrastou seu histórico como procuradora-geral da Califórnia com o de Trump, primeiro presidente americano a ser condenado por crimes dolosos. "Nesta campanha, prometo a vocês que colocarei com orgulho meu histórico contra o dele [Trump] em qualquer dia da semana”, disse Harris em um enérgico discurso de 17 minutos.