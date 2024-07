Maduro ironiza preocupação de Lula com eleição venezuelana - "Quem se assustou que tome chá de camomila", diz Maduro, após líder brasileiro manifestar preocupação com ameaça do autocrata venezuelano de que país será palco de "banho de sangue" em caso de derrota do chavismoO líder da Venezuela, Nicolás Maduro, reagiu com ironia nesta terça-feira (23/07) à manifestação de preocupação do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva com a conduta do regime chavista nas eleições presidenciais marcadas para o próximo domingo.

Na segunda-feira, Lula disse ter ficado "assustado" com a ameaça feita por Maduro de que a Venezuela será palco de um "banho de sangue" caso o chavismo saia derrotado no pleito. Maduro tentou ainda minimizar sua ameaça como uma "reflexão".

"Eu não disse mentiras, apenas fiz uma reflexão. Quem ficou assustado deve tomar um chá de camomila, porque o povo da Venezuela está curado do medo e sabe o que estou dizendo. Na Venezuela, a paz, o poder popular, a perfeita união cívico-militar-policial triunfarão, aqui não vem nenhum [Javier] Milei", disse Maduro num evento de campanha transmitido pelo canal estatal VTV, sem citar diretamente Lula.