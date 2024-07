Naufrágio na Mauritânia deixa 165 migrantes desaparecidos - Das 300 pessoas que viajavam da Gâmbia até as Ilhas Canárias, 25 morreram e 120 foram resgatadas; segundo organização, 4.500 mortes e desaparecimentos já aconteceran nessa rota nos últimos dez anos.Pelo menos 165 migrantes ainda estavam desaparecidos nesta quarta-feira (24/07) após o naufrágio de um barco na costa da capital mauritana, Nouakchott, na segunda-feira. Ao menos 25 dos passageiros morreram.

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) informou que cerca de 300 migrantes viajavam na embarcação, que pretendia chegar às Ilhas Canárias, e que 120 sobreviventes foram resgatados pelas autoridades mauritanas. Os demais ainda estão desaparecidos.

O barco saiu da costa da Gâmbia e passou sete dias no mar antes do naufrágio, segundo a OIM. Entre os sobreviventes, dez pessoas foram levadas às pressas para hospitais para cuidados médicos. Quatro crianças desacompanhadas foram identificadas entre os migrantes resgatados com vida.