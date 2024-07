Netanyahu discursa nos EUA diante de protestos e boicote - Primeiro-ministro de Israel pediu apoio dos Estados Unidos na guerra em Gaza em sessão no Congresso americano; cerca de 50 democratas boicotaram discurso, e manifestantes o chamaram de "criminoso de guerra".O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, defendeu nesta quarta-feira (24/07) a continuação da guerra em Gaza até a "vitória total", durante discurso no Congresso dos Estados Unidos, sob boicote de democratas.

"Israel lutará até destruir a capacidade militar do Hamas e seu domínio em Gaza e trazer todos os nossos reféns para casa", afirmou. "Isso é o que significa vitória total. E não nos contentaremos com nada menos do que isso."

Enquanto falava, protestos aconteciam do lado de fora do Capitólio, com milhares de pessoas segurando cartazes em apoio aos palestinos e contra o governo israelense.