O destino de Biden também ameaça Lula - Saída do democrata do páreo presidencial deve servir de advertência para o PT e o presidente brasileiro, que terá 80 anos em 2026: Está mais do que na hora de a esquerda e o centro prepararem um sucessor para Lula.É trágico Joe Biden ter se retirado das eleições presidenciais. Com sua insistência em manter a candidatura e a renúncia não exatamente voluntária, ele desvalorizou uma admirável carreira política: sete vezes foi senador, duas vice-presidente e, por fim, foi presidente dos Estados Unidos.

Seu maior sucesso político até hoje foi a vitória contra Donald Trump, após apenas um mandato do republicano. O democrata Biden estabilizou as instituições de Estado de Direito e democráticas americanas, voltando a ser um parceiro confiável das nações democráticas da Europa e da Ásia.

No entanto, Biden colocou tudo isso em risco – e agora perdeu de modo dramático. Ele entrará para história como a imagem do ancião egomaníaco que acreditou por tempo demais ser o único capaz de vencer novamente o adversário Trump. Um erro de avaliação fatal, de que participaram sua família, os democratas e diversos meios de comunicação.