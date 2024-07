Ativistas do clima paralisam aeroporto de Frankfurt e 140 voos são cancelados

Ao menos 140 voos foram suspensos ou cancelados até o momento e oito ativistas foram detidos. Daniel Koop, da DW, relatou filas "enormes" e atrasos à medida que o tráfego voltava a fluir.

Em nota publicada na manhã desta quinta-feira, a administração do aeroporto disse que os voos estavam sendo "retomados gradualmente", mas pediu para os viajantes verificarem o status da viagem com a companhia aérea.

O protesto teve início por volta de 5h e as pistas de pouso e decolagem foram liberadas pouco antes das 8h no horário local, mas outros cancelamentos e atrasos ainda são esperados.

Ativistas prometem uma onda de protestos

O protesto faz parte de uma série de manifestações anunciadas pelo A Última Geração na última semana. Na quarta-feira (24/07), os ativistas também paralisaram as pistas de decolagem do aeroporto de Colônia/Bonn, na Alemanha.

No mesmo dia, um grupo de 12 manifestantes rompeu uma cerca no aeroporto de Oslo, na Noruega. Em Heathrow, Londres, nove ativistas do grupo Just Stop Oil foram detidos em ação semelhante. Espanha e Finlândia também registraram protestos. Os manifstantes se recusaram a comentar se teriam como alvo os próximos Jogos Olímpicos em Paris.