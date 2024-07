Biden diz que é preciso "passar a tocha" para nova geração

Biden ainda relembrou o dia da sua posse, em janeiro de 2021, pouco depois da invasão do Capitólio (sede do Congresso dos EUA) por uma turba de extremistas trumpistas e ainda no meio da pandemia. "Estávamos no meio da pior pandemia do século, da pior crise econômica desde a Grande Depressão, do pior ataque à nossa democracia desde a Guerra Civil, mas nos unimos como americanos e superamos tudo isso. Saímos mais fortes, mais prósperos e mais seguros", disse.

Por fim, Biden agradeceu o povo americano e fez uma advertência contra o extremismo.

"Somos uma nação de promessas e possibilidades, de sonhadores e realizadores, de americanos comuns fazendo coisas extraordinárias. Dei meu coração e minha alma à nossa nação, como tantos outros. Em troca, fui abençoado um milhão de vezes com o amor e o apoio do povo americano. Espero que tenham uma ideia do quanto sou grato a todos vocês", disse.

"O melhor dos Estados Unidos é que aqui não são os reis e os ditadores que governam, mas o povo. A história está em suas mãos. O poder está em suas mãos. A ideia dos Estados Unidos está em suas mãos. Só precisamos manter a fé, manter a fé e lembrar quem somos. Somos os Estados Unidos da América e simplesmente não há nada, nada além de nossa capacidade quando fazemos isso juntos."

