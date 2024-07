Quem criticou Bolsonaro não deveria calar quando Lula erra

Quem, quatro anos atrás, responsabilizava Jair Bolsonaro pelo aumento do desmatamento no Brasil, precisa agora perguntar a Lula em que o seu governo está agindo melhor. O fato é que em 2024 as queimadas no Pantanal já superam de longe o pior ano da história: a área queimada até junho ultrapassa 530 mil hectares, mais que o dobro do registrado em 2020, quando Bolsonaro era presidente.

Segundo o Inpe, apenas nas duas primeiras semanas de julho a área da Amazônia com avisos de desmatamento mais do que duplicou em relação ao mesmo período de 2023. O Greenpeace relata que no primeiro semestre os garimpeiros devastaram cerca de 417 hectares dos territórios indígenas dos kayapó e munduruku (Pará) e dos yanomami (Amazonas e Roraima).

Apenas na última semana e meia, o Conselho Indigenista Missionário (Cimi) já registrou ataques de produtores rurais e seus capangas a povos e territórios indígenas em três estados, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul.

Embora em todos os casos o novo Ministério dos Povos Indígenas (MPI) tenha apelado por uma intervenção federal, até agora nenhum representante do governo compareceu para investigar. É o caso de se perguntar para que Lula criou o MPI, então, se ele não dispõe de autoridade nem competência para encontrar uma solução para tais casos.

"Riqueza de verdade é um rio limpo"

Tampouco é segredo que Lula apoia a extração de petróleo na foz do rio Amazonas, projetada pela Petrobras e classificada por ambientalistas como potencialmente catastrófica. É o equivalente brasileiro do grito de "Drill, baby, drill!" (Perfura, baby perfura!) do candidato presidencial americano Donald Trump. É claro, Lula nunca se expressaria assim. Mas, no fim das contas, o resultado é o mesmo.