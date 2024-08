Como a operadora ferroviára alemã pode dar a volta por cima?

Andreas Knie, pesquisador de mobilidade do Centro Científico de Pesquisa Social Berlim (WZB), atribui a situação às escolhas políticas que favorecem o transporte rodoviário em vez do ferroviário: "Por décadas, a Alemanha priorizou a infraestrutura de automóveis e estradas."

Philipp Kosok, especialista em transporte do think tank Agora Verkehrswende, sediado na capital, concorda com essa visão: "As ferrovias competem principalmente com o transporte rodoviário, que é fortemente subsidiado com benefícios fiscais, problemáticos do ponto de vista da proteção climática.". E o mesmo se aplica ao tráfego aéreo.

"A DB também tem que pagar taxas de rede muito altas. Todas as empresas ferroviárias têm que pagar taxas para poder usar a infraestrutura. No caso do transporte rodoviário, no entanto, os usuários não precisam pagar pedágios para usar as estradas alemãs", destacou Kosok.

Mais investimento não bastaria?

Mas o atual governo de coalizão da Alemanha – composto pelo Partido Social-Democrata (SPD) de centro-esquerda, os ambientalistas do Partido Verde e o neoliberal Partido Liberal Democrático (FDP) – está interessado em promover trens em vez de carros como parte de seus esforços para atingir as metas climáticas e reduzir as emissões de gases de efeito estufa geradas pelo transporte rodoviário.

O governo prometeu dobrar o transporte de passageiros por trem até 2030 e aumentar a parcela de carga transportada por ferrovia para 25%. Com esse fim, planeja canalizar bilhões de euros para a modernização da infraestrutura ferroviária.