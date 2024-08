Dupla foto de férias dá dimensão da destruição das geleiras

Em vez de gelo brilhante, um término de geleira acinzentado

Apesar de sorridentes para a foto, a vontade dos dois ingleses foi de chorar com o novo cenário. Quinze anos depois de visitarem os Alpes Umer, no cantão suíço de Valais, Helen e Duncan decidiram repetir o roteiro, relata o diário britânico The Guardian.

Porém se depararam com algo muito diferente: onde imponentes camadas de gelo brilhavam ao sol no verão de 2009, agora se vê um lago na montanha com um pequeno término de geleira acinzentado ao fundo.

"Não estou mentindo: me fez chorar", escreveu Duncan Porter em seu canal de mídia social. Quando questionado pela DW, ele explicou assim o sucesso de seu último tuíte, apesar do fenômeno já ser há muito conhecido: "A gente pode realmente se identificar mais com as histórias quando há uma conexão pessoal."

A geleira na nascente do Ródano vem derretendo lentamente desde meados do século 19. Inicialmente, o recuo pode ser atribuído ao fim da Pequena Idade do Gelo, que havia garantido uma fase mais fria na atmosfera da Terra por 400 anos. Mas de lá para cá, o término da geleira vem recuando rapidamente – sobretudo devido às mudanças climáticas provocadas pela ação humana.

Previsão pessimista