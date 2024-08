Quem é Tim Walz, professor e governador escolhido por Harris como vice

O estado governado por Walznão é conhecido como decisivo. Minnesota votou nos democratas nas últimas 12 eleições presidenciais e tem apenas 10 votos no Colégio Eleitoral. Mas os democratas esperam que o governador traga com ele os eleitores do meio-oeste americano.

A escolha de Harris foi vista como uma forma de consolidar o apoio da população de Wisconsin e Michigan, fundamentais para a eleição deste ano, que preteriram Hillary Clinton na disputa contra Trump em 2016, além da Pensilvânia, conhecido como um estado-pêndulo. A região, que faz parte do chamado cinturão da ferrugem americano, também é foco de campanha de J. D. Vance, senador escolhido por Trump para concorrer a vice da chapa republicana.

Walz se alistou na Guarda Nacional após o ensino médio e serviu por 24 anos. Ele também trabalhou como professor, primeiro na China e depois nos EUA, nos estados de Nebraska e Minnesota, onde treinou o time de futebol americano de uma escola de ensino médio para seu primeiro campeonato estadual da história.

"Ele não é muito conhecido nacionalmente, mas seu histórico lhe permite falar com credibilidade a um determinado setor do eleitorado", disse à DW Filippo Trevisan, cientista político da American University em Washington, D.C.

Para Trevisan, Harris escolheu Walz para "alcançar os eleitores que eles precisam nas áreas rurais dos Estados Unidos".

"Walz criticou [Donald] Trump e [seu companheiro de chapa JD] Vance por não conhecerem a classe média", disse Trevisan. "Walz é da classe média", acrescentou.