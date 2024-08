Show de Taylor Swift em Viena é cancelado por suspeita de atentado - Cantora faria três apresentações no estádio Ernst Happel, em Viena, com público diário de 65 mil pessoas. Autoridades austríacas anunciaram prisão de dois suspeitos; um deles jurou lealdade ao "Estado Islâmico".Os shows da cantora Taylor Swift em Viena foram cancelados após a Áustria anunciar a prisão de dois suspeitos de envolvimento em planos para um atentado terrorista, afirmou a organização do evento nesta quarta-feira (07/08).

Swift faria três apresentações nesta quinta, sexta e sábado no estádio Ernst Happel. Os shows eram parte da Eras Tour, e os ingressos estavam esgotados, com um público de 65 mil pessoas para cada dia.

"Não temos escolha a não ser cancelar os três shows pela segurança de todo mundo", afirmou a empresa Barracuda Music, que organizava os eventos, citando "confirmações" de autoridades austríacas sobre planos de ataque ao estádio.