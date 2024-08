Brasil decide expulsar embaixadora da Nicarágua

Mas o gatilho para a expulsão do embaixador brasileiro na Nicarágua ocorreu em 19 de julho, quando ele evitou participar das celebrações no país pelos 45 anos da Revolução Sandinista. A data marca a derrubada, em 1979, da ditadura de Anastasio Somoza pelo movimento de esquerda sandinista, o qual Ortega originalmente liderou. Depois disso, a Nicarágua avisou que o embaixador teria que sair do país. O Itamaraty ainda tentou protelar a decisão, pedindo esclarecimentos, mas na quinta-feira a notícia da expulsão se tornou pública.

"Ditadura pura”

Em 2023, Ortega também teve atritos com a União Europeia, pois a Nicarágua retirou o agrément (consentimento) que havia concedido ao novo embaixador da UE no país, Fernando Ponz. Na ocasião, o chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell, chamou a Nicarágua de "uma ditadura pura e dura".

Desde 2018, o regime de Ortega vem recrudescendo a perseguição a críticos do regime. Naquele ano, mais de 300 pessoas foram mortas por forças de segurança do governo, por protestarem contra reformas na seguridade social. A solidificação da guinda autoritária acentuou-se com as eleições gerais de 7 de novembro de 2021, nas quais Ortega foi declarado reeleito para um quinto mandato presidencial – o quarto consecutivo e o segundo juntamente com a mulher, Rosario Murillo, como vice-presidente –, depois de ter colocado na prisão seus principais adversários na disputa, ainda na pré-campanha.

A escalada autoritária também provocou uma fuga em massa do país. Tanto o grupo de direitos humanos Nicarágua Nunca Mais quanto o think-tank americano Inter-American Dialogue estimam que mais de 700 mil pessoas tenham deixado a Nicarágua desde 2018. O número equivale a 10% da população nicaraguense, estimada em pouco mais de 7 milhões.

As expulsões de embaixadores também ocorrem num momento em que Lula, ao lado dos presidentes da Colômbia, Gustavo Petro, e do México, Manuel Andrés López Obrador, tentam estabelecer canais de negociação por uma saída para a grave crise que se abriu na Venezuela após as eleições de 28 de julho.