[Coluna] Novo Ensino Médio negligencia professor e estudante - Grande maioria dos jovens da rede pública se sente excluída da elaboração do Novo Ensino Médio. Os professores, por seu lado, ressentem não ter a preparação necessária para os itinerários e estão desmotivados."Na minha opinião, o novo ensino médio foi mal executado. Na teoria, seria uma flexibilização das grades curriculares e afastamento das matérias engessadas do antigo modelo. Na prática, muitas escolas, principalmente as públicas, passaram a oferecer itinerários e matérias totalmente inúteis aos alunos, enquanto excluíam matérias importantes para o desenvolvimento, e principalmente para o estudo de vestibulares, fora a falta de estrutura nas escolas para implementar tal modelo"

A fala acima é a percepção do Arthur, estudante do último ano do ensino médio na rede pública alagoense. Há algumas semanas, fiz um ensaio para uma disciplina do meu mestrado em políticas públicas e colhi dados sobre percepção de 564 estudantes da rede pública acerca da implementação do Novo Ensino Médio (NEM).

Em 2023, a Folha de S.Paulo fez um levantamento com as secretarias de Educação e descobriu que foram criadas ao menos 1.526 novas disciplinas para o NEM. Os nomes, admito, são muito criativos, e as propostas bem inovadoras e progressistas. Tem aula de oratória, de sentimento do mundo, de RPG, de culinária e até mesmo de empreendedorismo. O problema está, sobretudo, na execução e na implementação.