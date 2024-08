Como relógio dado de presente a Lula pode beneficiar Bolsonaro

Segundo o documento da Receita Federal no aeroporto de Guarulhos, o militar da comitiva de Bolsonaro disse não ter nada a declarar, mas, ao passar pela alfândega, um fiscal solicitou que ele colocasse sua mochila no raio-x, onde "observou-se a provável existência de joias". A bagagem então foi revistada, e os agentes encontraram um par de brincos, um anel, um colar e um relógio com diamantes. Os objetos foram apreendidos. Um outro pacote com presentes escapou da Receita na ocasião.

De acordo com o documento, o militar informou o ocorrido ao ministro Bento Alburquerque, que tentou liberar as peças alegando se tratar de um presente para a então primeira-dama, Michelle Bolsonaro. Em depoimento à PF, Albuquerque mudou sua versão e negou que tivesse conhecimento sobre o destino final das peças.

O TCU determinou que Bolsonaro confiasse as joias à União em abril do ano passado. A defesa do presidente cumpriu a decisão, entregando outros dois pacotes de presentes além do apreendido pela Receita.

Em dezembro de 2022, no fim do governo Bolsonaro, um sargento da Marinha foi enviado em voo oficial pelo gabinete de Bolsonaro ao Aeroporto de Guarulhos para tentar reaver as joias.

Bolsonaro indiciado

No mês passado, a Polícia Federal (PF) indiciou Bolsonaro na investigação que apura se ele teria se apropriado indevidamente das joias milionárias presenteadas pela Arábia Saudita ao governo brasileiro.