'A mais forte ditadura personalizada': como Putin se mantém no poder há 25 anos

Em vez de enfrentar a oposição democrática, Putin criou uma espécie de gabinete paralelo ao seu redor, diz o sociólogo russo Alexander Bibkov. Nesse círculo próximo, o presidente reuniu pessoas que compartilham interesses comerciais concretos com ele. De acordo com Bibkov, suas empresas receberam grandes contratos estatais e enriqueceram no processo. "Putin sempre mantém todas as rédeas em suas próprias mãos e está pessoalmente envolvido nos negócios."

Manipulação da memória histórica coletiva

Ao mesmo tempo, está sendo vendida à sociedade uma imagem da Rússia na qual o Estado desempenha um papel exclusivamente positivo em toda a sua história. De acordo com Bibkov, tudo o que é negativo é eliminado, todos os conflitos do passado são apagados. Ele chama isso de "manipulação da memória histórica coletiva", algo que só fortaleceria o poder de Putin.

Como exemplo, o sociólogo cita o fechamento dos arquivos da KGB ao público, nos quais estão registrados "os capítulos sombrios da história russa".

Bibkov chama a imagem da Rússia sob Putin, que foi chefe da KGB, de "a imagem do Galo de Ouro", em referência a um personagem de conto de fadas russo. O galo dourado simboliza "uma Rússia exclusivamente feliz. Um país que é ricamente açucarado. Um país que as pessoas veem através de óculos cor-de-rosa e no qual a família czarista é estranhamente retratada como guardiã das mesmas tradições do ditador comunista Stalin, embora os dois representem forças políticas completamente diferentes na história russa".

Nessa imagem, a Rússia é retratada como uma sociedade com valores tradicionais. Uma sociedade em que o conflito com as autoridades é desaprovado, enquanto a lealdade incondicional aos que estão no poder é dada como algo certo.