Fogo recorde no Pantanal foi agravado por mudanças climáticas, mostra estudo

Em junho de 2024, a maioria dessas variáveis ??quebrou recordes: foi o período mais seco, mais quente e com mais ventos desde que as observações começaram há 50 anos, mostra o levantamento do WWA.

O estudo também analisou como as mudanças climáticas modificam a probabilidade e a intensidade dessas principais variáveis. Os dados indicam uma forte tendência de seca e temperaturas cada vez mais altas acompanhadas de queda da umidade relativa. Para os pesquisadores, o aumento das temperaturas e a redução das chuvas ajudam a explicar a elevação do índice DSR, ou seja, do fogo incontrolável.

Desmatamento agrava a situação

Segundo os cientistas, as condições criadas pelo clima são decisivas para os incêndios florestais. Desmatamento e outros usos do solo também têm um papel importante e aumentam o risco do fogo. Especialmente no Pantanal, o modo como a terra tem sido usada, com corte da vegetação natural para expansão de pastos ou plantações, tem deixado o bioma mais seco e mais inflamável.

Com base em modelos e dados estatísticos, o estudo mostrou que, mesmo com o aumento médio de 1,2 °C da temperatura global já registrada em relação aos níveis pré-industriais, as condições propícias para o fogo visto no Pantanal em junho passado têm chances de ocorrer uma vez a cada 35 anos. Se o termômetro não tivesse subido tanto nas últimas décadas por conta das atividades humanas no planeta, o evento extremo seria mais raro.

Se a Terra continuar aquecendo no ritmo observado e chegar a um aumento de 2 °C em relação à era pré-industrial, os incêndios intensos podem se tornar duas vezes mais frequentes, com previsão de ocorrer, em média, uma vez a cada 17 anos. Nesse caso, a intensidade do evento extremo aumentaria cerca de 17%.