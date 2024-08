Polícia atrás de ex-líder separatista catalão após regresso relâmpago do exílio

O regresso de Puigdemont, sobre quem pesa um mandado de detenção nacional por peculato, coincide com a cerimônia de posse de Salvador Illa, que, apoiado pelos republicanos catalães, se tornará o primeiro presidente socialista da Catalunha.

O evento só foi possível graças a um acordo entre os socialistas do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, com o partido separatista catalão moderado Esquerda Republicana da Catalunha (ERC), que concorre com o JxCAT de Puigdemont, mais linha-dura.

O apoio do ERC é crucial para o governo, já que os socialistas conquistaram o maior número de cadeiras na eleição regional de maio, mas não a maioria. Se um novo governo regional catalão não for formado até 26 de agosto, novas eleições serão realizadas em outubro.

Puigdemont liderou o governo regional da Catalunha em 2017, quando, apesar de uma proibição judicial, o país realizou um referendo sobre sua independência. A consulta pública foi seguida por uma breve declaração unilateral de independência por parte da Catalunha. Puigdemont fugiu em seguida, para evitar ser processado, e desde então viveu na Bélgica e, mais recentemente, na França.

