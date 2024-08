População protege abrigos de imigrantes contra ultradireita no Reino Unido - População saiu às ruas de Londres e outras cidades da Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte para defender abrigos de imigrantes e escritórios de advocacia, após ultradireita convocar atos baseada em fake news.Milhares de pessoas saíram às ruas em várias cidades do Reino Unido nesta quarta-feira (07/08) para formar um escudo humano e defender abrigos de imigrantes contra protestos da ultradireita. A mobilização ocorreu nove dias depois que três crianças foram esfaqueadas e assassinadas na cidade de Southport, no norte da Inglaterra, o que desencadeou uma onda de desinformação e protestos anti-imigração e contra muçulmanos.

Erguendo cartazes com mensagens como "refugiados são bem-vindos" e "rejeite o racismo, tente a terapia", os manifestantes tinham como objetivo demonstrar união contra os tumultos que tomam conta do Reino Unido desde o esfaqueamento das crianças, no dia 29 de julho.

Em Londres, os contraprotestos, realizados no mesmo dia em que grupos de ultradireita planejavam dezenas de atos públicos na Inglaterra e no País de Gales, se concentraram em quatro bairros: North Finchley, Walthamstow, Hackney e Harrow. Outras cidades, como Brighton, Bristol, Liverpool, Newcastle, Birmingham e Southampton, também realizaram atos. Horas antes, comércios fecharam as portas, aulas foram canceladas e escritórios de advocacia que defendem imigrantes encerraram o expediente com medo da escalada da violência.