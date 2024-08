Rússia enfrenta 3° dia de incursão ucraniana em seu território - Em ataque surpresa, tropas ucranianas teriam avançado mais de 10 quilômetros dentro da Rússia. Zelenski afirma que "a Rússia trouxe a guerra para nossa terra e deve sentir o que fez".A Rússia enfrenta nesta quinta-feira (08/07) pelo terceiro dia consecutivo uma grande incursão de tropas ucranianas na região fronteiriça de Kursk, que tem sido encarado como um revés inesperado para o Kremlin.

As tropas de Kiev entraram na região de Kursk, no sudoeste da Rússia, na manhã de terça-feira, com cerca de mil soldados e vinte veículos blindados e tanques, segundo o Exército russo. Tudo indica que esta é a maior incursão da Ucrânia em território inimigo desde que a Rússia lançou a sua ofensiva militar em fevereiro de 2022.

Incursões anteriores da Ucrânia na Rússia, perto da cidade de Belgorod, foram lideradas por grupos descritos como sendo de russos anti-Kremlin apoiados pela Ucrânia. Mas, desta vez, a incursão foi conduzida diretamente por forças ucranianas, usando uma combinação de infantaria, blindados e drones.