Rússia trava também na África sua guerra contra a Ucrânia? - Repercussões do conflito no Leste Europeus são sentidas também em solo africano. Moscou e Kiev se envolvem no Sudão. Mali e Níger romperam relações diplomáticas com ucranianos. Guerra por procuração?À primeira vista, parece claro: nas areias amarelas do semideserto do Mali, combatentes tuaregues e seus apoiadores posam para a foto da vitória. Logo ao lado da bandeira da milícia separatista tuaregue Movimento Nacional de Libertação do Azauade (MLNA), flamula a bandeira amarela e azul da Ucrânia.

Por trás, uma mensagem: os ucranianos haviam participado de uma emboscada na qual morreram muitos mercenários russos e soldados do exército do Mali. Um representante do serviço de inteligência militar ucraniano HUR também fez uma declaração nesse sentido.

Em reação, em 4 de agosto a junta militar no poder em Mali romperia relações diplomáticas com a Ucrânia. Seu exemplo foi seguido pelo vizinho Níger três dias mais tarde.