Dicionário alemão ganha "TikTok", "ChatGPT" e mais 3.000 palavras

Indagada quais eram seus conceitos favoritos, Kunkel-Razum disse ser difícil responder, pois "existem tantas palavras bonitas, originais, importantes". No entanto ela tem predileção especial por algumas que haviam sido retiradas do léxico anos antes e que agora estão voltando. Destaque para "Hackenporsche": "Porsche de calcanhar", os carrinhos de compra pessoais onipresentes na Alemanha que estão sempre batendo no pé de quem vai na frente.

Autor: Elizabeth Schumacher